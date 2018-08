Brân jout spannende wending oan fakânsje yn Wateren

Alle 1000 gasten waarden evakuearre. Seis jongeren út in selskip mei 17 minsken út fjouwer húshâldingen belibben it allegearre fan tichteby mei. Se fûnen it spannend mar panyk hat der net west, seinen se. Wol skrik. Campingeigener Mischa Dibbets seit dat de evakuaasje goed ferrûn al wie der op in pear mominten by in tal minsken wol even wat panyk bygelyks om húsbisten. Mar alles rûn goed ôf. Sels bleaun Dibbets op it honk en holp se de brânwachten op har terrein. Oer it optreden fan de brânwacht is se tige tefreden.