Alexander Georgiev út Ruslân spilet tsjin trije Friezen om de wrâldtitel yn it Frysk damjen

Marten Walinga fan Waaksens en Foeke Tiemensma fan Frjentsjer pleatsten har nei barraazje mei Taeke Kooistra fan Hartwert en Folkert Groenveld fan Jutryp as nûmer trije en fjouwer foar de finaleronde. Alexander Georgiev docht noch net sa lang oan Frysk damjen. Hy is njoggenfâldich wrâldkampioen yn it ynternasjonale damjen. Dat is trije kear mear as Harm Wiersma fan Ljouwert, dy't seis kear wrâldkampioen waard. De finaleronde begjint woansdei om njoggen oere yn it stedhûs fan Ljouwert.