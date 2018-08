FNP wol mear wynmûnen op plattelân opromje

It giet dan foaral om it opromjen fan âldere, besteande mûnen. It maksimum oan wynenerzjy yn Fryslân is foar de FNP 530,5 megawatt, seit steatelid Klaas Fokkinga. At wynpark Fryslân yndie mear megawatts oan wynenerzjy opsmite sil, wol de FNP ek fan it kolleezje witte oft de tiphichte fan de mûnen by Nij Hiddum Houw ek leger wurde kinne. Yn de streek by de kop fan de Ofslútdyk hat in soad reuring west oer de pleatsing fan njoggen megawynmûnen fan hast twahûndert meter heech.