Wetterskip lûkt lessen út ekstreme drûchte

Wetterpeil ferheegje

Ien fan de oplossing is it ferheegjen fan it wetterpeil yn de Iselmar. Kommende maitiid moat dat 10 sintimeter heger lizze as dit foarjier. "Je hebt dan een enorm waterreservoir voor handen," sa seit Van Weperen. "Maar makkelijk is deze discussie niet. Want alle Waterschappen rondom dit meer hebben allemaal weer andere belangen." Der moat ek in soad wurk ferset wurde om de ferheging fan it wetterpeil mooglik te meitsjen. Rûnom de mar wurde tal fan maatregels naam om bygelyks de natuer te beskermjen tsjin it heger wetterpeil. Samar mear wetter opslaan yn de mar is neffens Van Weperen dan ek net de oplossing: "We moeten kijken naar hoe we juist in dat achterland van ons, die kleine slootjes, meer water krijgen."