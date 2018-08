Nije krusing Damwâld moat feiliger en better tagonklik

Wethâlder Klaas Wielstra wie by de test en seach sa hokker problemen de frachtauto en bus hiene om oer de te krappe krusing te kommen. Se koenen de bocht kwalik helje en ha de sjauffeurs ek in gruttere 'deade hoeke', wat wer gefaarlik is foar passearjende fytsers. De bedriuwen ha bot lêst fan de krappe krusing. Se moatte der meardere kearen op in dei del. Wethâlder Wielstra seit dat der in oplossing komt. In opsje is om de blokken op de krusing te ferpleatsen wêrtroch't der mear romte komt.