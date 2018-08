Soad drokte foar lifeguards op it Amelân

De strânwachten merke de ôfrûne tiid dat se foaral in soad EHBO-gefallen tsjinkomme. Dy moatte se allegear byhâlde, omt de gemeente Amelân graach sjen wol wat der alle dagen bart op it strân. Dochs dogge se leaver net tefolle, want sa seit lifeguard Judith van Driel: "Als ik niet veel te doen heb gehad, hebben mensen een leuke dag op het strand gehad zonder problemen."

It strân as eftertún

Der binne fjouwer hokjes mei strânwachten op it Amelân. Yn alle hokjes binne der trije lifeguards oan it wurk. Ien fan harren rint bygelyks hieltyd by de wetterline om dêr de boel yn de gaten te hâlden. In oar docht dat fan it hok út mei in fierrekiker. Neist it wurkjen wenje de lifeguards ek yn harren hok. Der is in lytse romte mei steapelbêden, en in lyts keukentsje. Of, sa't lifeguard Joost Loeve laket: "Dat maakt dit werk onder andere zo mooi. Het strand is onze achtertuin."