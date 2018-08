14.000 parkearplakken foar Reuzewykein (17-19 augustus)

Parkearje

Besikers dy't mei de auto nei de Reuzen fan Royal de Luxe ta wolle kinne in parkearplak fine op ien fan de trije megaparkearplakken dy't krekt bûten Ljouwert ynrjochte wurde. It giet dan om de folgjende lokaasjes:

De Hemrik, by de Planetenlaan. Hjir hawwe in grut ferskaat oan bedriuwen harren parkearplakken beskikber steld foar it evenemint.

De greiden by de Súdlannen, de Middelsee, krekt njonken Ljouwert.

De Dairy Campus, oan de súdkant fan de stêd.

Der wurde pendelbussen ynset om de minsken fan de parkearplakken nei it sintrum fan de stêd te bringen. Dizze sille alle fiif minuten ôf- en oanride, en hawwe in rûte nei it Sixmaplein of it stasjon.

De organisaasje drukt minsken op it hert om foaral net op eigen houtsje in parkearplakje te sykjen yn de stêd. Trochdat de rûtes fan de Reuzen troch de folsleine stêd rinne, binne in soad diken ôfsletten en sille der ek in soad parkearferbodden wêze. Dêrnjonken binne de parkeargaraazjes yn de stêd foar it grutste part net berikber.