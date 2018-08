LIVEBLOG: De Freule yn Wommels

It is in de wichtichste partij fan it jier foar de jonges fan 14 oant 16 jier âld: de Freulepartij. En woansdei 8 augustus is it safier, dan wurdt de 116de edysje fan de Freule keatst. Folgje hjir de hiele dei it lêste nijs oer de Freule en alle útslaggen.