Skûtsjesilen by Earnewâld giet net troch

By De Feanhoop stie moandei ek net in soad wyn. Dêr hat de kommisje keazen om wol te silen. It is noch net dúdlik wat der no mei dy útslach dien wurdt. Earder hie skipper Gerhard Pietersma oanjûn dat it eins net earlik wêze soe, as de wedstriid by Earnewâld ôflaske wurdt.

Omdat der by De Feanhoop en Earnewâld lotte is, en omdat de skûtsjes yn beide plakken yn omkearde folchoarder starte, ha de skûtsjes dy't by De Feanhoop geunstich lotten in foardiel. It SKS-bestjoer hie oanjûn dat se dêr nei sjen soenen.