Grut wettertekoart: Kazemattemuseum krijt gjin drip mear

De meiwurkers en besikers besykje no mei wetter út de Iselmar wc's troch te spielen. En kwa drinken moatte se it dwaan mei it fris dat noch yn de kuolkast lei. Ek sil der tiisdei net skjinmakke wurde.

Neffens frijwilliger Lammie is it Kazemattemuseum net de ienige dy't sûnder wetter sit. Ek in hotel yn de buert soe gjin farsk kraanwetter mear krije. De meiwurkers hawwe kontakt opnaam mei Vitens, dy seit dat de rein fan woansdei mooglik in oplossing biede kin.

By it Kazemattemuseum binne se net bliid: "Hjir binne wy moai klear mei!"