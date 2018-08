Grut wettertekoart en steuring: Kazemattemuseum krijt gjin drip mear

De fraach nei wetter yn Fryslân is sa grut dat it Kazemattemuseum op de Ofslútdyk hielendal gjin wetter mear krijt. Dat litte meiwurkers witte oan Omrop Fryslân. Fan it iene op it oare momint kaam der gjin wetter mear út de kraan. En dat krekt op ien fan de hjitste dagen fan it jier. Vitens seit dat de wetterdruk betiden leech is, mar dat der ek in steuring is troch in wetterlek.