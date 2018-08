Meardere campings ûntromme om grutte brân by Appelskea

Op in heidefjild by Appelskea is in brân útbrutsen. Brânwachtkorpsen út hiel Fryslân binne oproppen om te helpen by it blussen. Meardere campings yn de omkriten binne ûntromme. De brân is krekt oer de Drintske grins, by Wateren. De brânwacht set blushelikopters yn.