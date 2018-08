LIVE: Skûtsjeskippers wachtsje op de wyn by Earnewâld

Omdat it wetter by Earnewâld net rom genôch is foar in reguliere start, wurdt der krekt as op De Feanhoop fan de wâl ôf starten. Wa't foaroan leit, is mei in lotting bepaald. De startfolchoarder is krekt oarsom as by De Feanhoop.

Oare jierren moasten de foarste skûtsjes in eintsje fierder farre, oant it eigen buordsje yn de finishfeart, mar omdat der by De Feanhoop by in tonne finishe is, sil dat no by Earnewâld ek sa wêze. Sa moat de lotting sa min mooglik ynfloed ha op it klassemint.