Tall Ships Races 'daverjend sukses' mei 335.000 besikers

Neffens de organisaasje is it sukses foar in grut part te tanken oan de ynset fan 300 frijwilligers en de gemeente Harns. Neist besikers út Fryslân sels, kamen ek in soad bûtenlânske gasten nei Harns. It evenemint wie fjouwer jier lyn foar it earst yn Harns. De organisaasje wol it evenemint oer fjouwer jier graach wer hâlde en is al dwaande mei in bidbook.