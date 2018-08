Ljouwerter reisburo skrokken fan ierdbeving op Lombok

De touroperator mei wa't it reisburo al jierren gearwurket, is in diel fan syn hûs kwyt. Boppedat is in bouprojekt dêr't er by belutsen wie hielendal fuortfage.

Der binne op dit momint gjin klanten fan it reisburo op it eilân. Dochs krije se in soad telefoantsjes fan minsken dy't haren soargen meitsje. Se wolle witte oft se noch wol nei Yndonezië ôfreizgje kinne.