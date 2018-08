Bysûnder wâldhúske Westergeast kin net rêden wurde fan 'e sloop, om't it net op monumintelist stiet

In bysûnder wâldhûske yn Westergeast kin net rêden wurden fan 'e sloop, om't it net op in monumintelist stiet. It giet om it saneamde 'toerhúske' oan de Kalkhúswei, direkt tsjin de tsjerke oer. It húske is om 1800 hinne boud en der waard dêrby gebrûk makke fan stiennen út de toer fan de tsjerke. De toer wie yn dy tiid sa min, dat der in part fan ôfbrutsen wurde moast. De stiennen dy't doe frijkamen waarden op 'e nij brûkt om dit húske mei op te mitseljen. Dat wie ek de reden dat it de namme 'toerhúske' krige.