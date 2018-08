Goede doelenaksje De Hollandse 100 bliuwt yn Thialf

Dit jier wie it foar it earst dat it evenemint op It Hearrenfean holden waard. De earste trije edysjes wienen yn en om Biddinghuizen.

Prins Bernhard van Oranje rjochte Lymph & Co op nei't er sels lymfeklierkanker krigen hie. Foar ûndersyk nei de sykte is in soad ijld nedich.

Yn maart dit jier wie De Hollandse 100 foar it earst yn Thialf. Doe waard goed 300.000 euro ophelle.