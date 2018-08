Drachtster moat wurkstraf útfiere nei traap yn rêch buorman

De fertochte woe se net weromjaan. Doe't de buorman him dêrnei omdraaide om fuort te rinnen, soe de fertochte him fan achter yn de ûnderrêch skopt hawwe. Ek hat de fertochte it slachtoffer tsjin de holle skopt en slein, doe't dy op de grûn lei.

De man is faker feroardiele foar it brûken fan geweld. Hy moat no 40 oeren oan it wurk foar de steat.