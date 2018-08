Earst ferstjitten, mar no fielt Chica har thús yn Aqua Zoo

Dat ferstjitten barde krekt yn de perioade dat it bist leare moast fan molke nei fêst fretten oer te skeakeljen. Dy memmetaak ha de bistefersoargers doe mar oernaam. Mei sukses.

Troch earst wat te boartsjen mei stikjes fisk, waard se bekend makke mei de smaak fan fisk. Dêrnei wie it boartsjende wize besykje om it bistje te learen dat se de fisk ek trochslokke koe. Dat is lang om let slagge, sadat bistje goed groeide en moandei suksesfol by de groep soartgenoaten brocht wurde koe.

Wannear't soks goed giet is dat neffens bistefersoarger Koen Landheer de grutske beleanning dy't je krije kinne as fersoarger.