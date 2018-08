Dokterswacht Fryslân net berikber fanwege lanlike steuring

112

By libbensbedriigjende sitewaasjes moatte minsken 112 belje, skriuwt de dokterswacht. Minsken dy't driuwend in hûsarts nedich ha en net wachtsje kinne, kinne it bêste nei de hûsartsepost ta komme. Dy binne yn Ljouwert, It Hearrenfean, Drachten, Dokkum en Snits.

De steuring by Ziggo ûntstie moandei oan de ein fan de middei. In grut diel fan it lân hat der lêst fan. It is de earste dei fan de boufak yn Fryslân. Dat betsjut dat in soad minsken op fakânsje binne, mar tagelyk is it drok yn Fryslân mei toeristen.