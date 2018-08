Utstalling yn Biltske ierappelskuorren giet de grins oer

Dêr hat it de namme Fruchtbarer Boden krigen. De tentoanstelling is dêr net yn in skuorre, mar yn Schloss Evenburg by Leer. By dat kastiel wie eartiids in proeftún foar ierappelrassen.

Fruchtbere Grônd is dizze simmer organisearre yn it ramt fan LF2018 en wie in ûnderdiel fan de Bildtse Aardappelweken.