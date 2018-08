SKS moat beslute oer 'weardichheid' fan silerij by De Feanhoop

Foar Earnewâld soe it soer wêze, as de útslach skrast wurdt. Dat skûtsje waard earste. Krekt as foarich jier. Doe bepaalde it bestjoer fan de SKS in dei letter dat de útslach fan De Feanhoop net meitelde foar it klassemint. Skipper Gerhard Pietersma is der bang foar dat de skiednis him werhellet.

De skippers fan Ljouwert, De Lemmer, de Heale Moanne en It Hearrenfean hiene protest yntsjinne tsjin de wedstriidlieding. Se fine dat der mei de omstannichheden fan moandei net syld wurde moatten hie.

"We ha wol in healoere stillein," sei skipper Albert Visser fan De Lemmer, "en we moasten bome om troch de wyn te kommen. Ik fûn it gjin wedstriid." De Lemmer kaam as sande oer de finish. "Dat is bêst genôch."