Sân jaget boel yn bulten by ûndersyk nei âld skipswrak

Antyklimaks

De wrakstikken lizze op dit stuit bedobbe ûnder in meter sân. Dêrtroch is it ûndersyk no net mooglik. Neffens direkteur Ihno Dragt fan museum 't Fiskershúske is it wol in bytsje in antyklimaks, mar hy hâldt hoop dat it skip yn de takomst wol ûndersocht wurde kin.

Mocht der wer ris in wrak fûn wurde, dan moat der direkt grut ûndersyk dien wurde, seit Dragt. "Want zo'n wrak kan binnen de kortste keren weer onder het zand verdwenen zijn."