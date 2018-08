Gemeente en plysje tefreden oer 'rêstige' iepening Snitswike

De plysje moast allinnich yn aksje komme by wyldpisjen, iepenbier dronkenskip en it fersteuren fan de iepenbiere oarder. Ek binne in tal minsken oanhâlden omdat se drugs of falsk jild by har hiene.

It optreden fan rapper Boef moast sneintejûn even stillein wurde om't der tefolle minsken op ôfkaam wiene. De Snitswike duorret noch dizze hele wike.