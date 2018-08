Wedstriidlieder De Feanhoop: "Mei dizze wyn is it in lotterij"

De skippers fan Ljouwert, De Lemmer, de Heale Moanne en It Hearrenfean ha in protest yntsjinne. Se sizze dat it in lotterij is, sile mei sa'n bytsje wyn. De wedstriidlieder jout se gelyk. "Ja. Mei dizze wyn is it in lotterij. En dat is moarn wer sa. Dat krije je mei dit waar."