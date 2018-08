Mear wetter yn Noordwoolder Vaort om fisken te rêden

Nóch leger

Normaal stiet it wetter yn de feart 80 sintimeter boppe NAP. No is dat noch mar 56 sintimeter. De pompen moatte de wetterstân de kommende dagen mei 20 sintimeter omheech bringe. De âlde turffeart hat wat ûndjippe plakken en dêrom is de wetterstân dêr nóch leger.

Dat wurdt in grut probleem foar de fisken, dy't yn poelen teplak komme dêr't it wetter fierstente hjit is. Dat kin liede ta massale fiskestjertje. Sa fier is it yn de feart by Noardwâlde noch net. Neffens Van den Akker is it foarearst it iennige plak yn Fryslân dêr't dizze help nedich is.