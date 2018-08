Earnewâld wint gelokssilerij by De Feanhoop

Pietersma is der noch net wis fan, direkt nei de finish. "It kin no wer. Dêr bin ik bang foar. Mar we ha in rûte útsyld, en we ha gjin smel wetter hân, dus ik tink wol dat er telt."

Der stie net in soad wyn by De Feanhoop, en dan komt it op skipperskeunsten oan. Wa't in licht skip hat, profitearret. Mar wa't gelok hat, profitearret noch mear. Direkt nei de start yn it Grytmansrak like de wyn hielendal fuort. De wyn dy't der wie, kaam fan achteren, en dêr profitearren de achtersten as earste fan.

De Súdwesthoeke starte as lêste, mar wie nei 10 minuten de helte fan de float al foarby. Huzum hie it earste startnûmer lotte, en koe dêrtroch gau de Ie op draaie, en frij sile. Grou koe dat net. Mei it twadde startnûner sokkeballe skipper Douwe Visser tsjin de boatsjes fan it publyk oan. Nei in kertier helle de wyn wat oan. Doe koe der pas syld wurde.

In strjitlinge foarsprong

By de earste tonne hie Huzum in strjitlingte foarsprong, mar skipper Johannes Meeter hie hast 10 minuten nedich om om de boei hinne te draaien. Doe't dat ienkear slagge wie, hienen Earnewâld en Akkrum de wyn yn de seilen. Se kamen der deun achteroan. Snits gong as fjirde om de tonne, De Súdwesthoeke as fyfde.

Dêrnei twirre de wyn alle kanten op. It begûn as in healwyns rak, mar al gau sylde de ien oer bakboard, en de oar oer stjoerboard. It waard in krúsrak. Akkrum dreau it publyk yn. Earnewâld kaam Huzum hieltyd tichter op de kont. En foardat de skippen by de tonne wienen, hiene se de wyn alwer hast yn de rêch.