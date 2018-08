Goal en assist Kalma by winst Oranje ûnder 20 op WK

Flak foar it healoere iepene Kalma de skoare. In skot fan Pelova waard smoard, mar dêrnei wie Kalma der tige rap by om de 1-0 binnen te tikjen. It wie al de 21e goal fan Kalma foar Oranje ûnder de 19/20. Flak foar it skoft kaam de ferrassende gelykmakker: Hannah Blake skeat knap raak.

Nettsjinsteande in drege twadde helte, wûn Nederlân dochs. Fia Pattiwael en Dijkstra kaam de bal by Kalma. Dy lei de bal werom op Eva van Deursen, dy't de 2-1 yn de fiere hoeke skeat.