FIDEO: GGZ-kliïnten fertolke Fryske lânskip yn felle fluorkleuren

Ien fan de minsken dy't meiwurke oan it Community Artprojekt is Miranda Detmar. Se fertelt maklik oer har psychiatryske eftergrûn. "Ik bin froeger bot pleage en haw in soad meimakke, lykas ferkrêftingen. It gie thús op in stuit net mear. Foarich jier july haw ik my opnij opnimme litte yn Frjentsjer. It wie dat... of einde ferhaal."

Miranda is kreätyf. Se skilderet en dichtet faker, mar noch nea wurke se mei oan sa'n grut groepsprojekt. "Mei keunst kin ik my goed uterje. It wie hiel fijn om dit mei inoar te dwaan. Ik ha nije minsken kennen leard en der binne freonskippen ûntstien."