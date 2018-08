FIDEO: Skûtsjes sile op it smelle wetter fan De Feanhoop

De skûtsjes fan de SKS sylden op De Feanhoop de twadde wedstriid fan it kampioenskip. It is dêr sa smel dat der gjin romte is foar in reguliere start. Dêrom wurdt der by De Feanhoop tradisjoneel fan de wâl ôf starten. It is in wedstriid yn in wedstriid: wa hat as earste de seilen omheech?

Sjoch hjirûnder de folsleine wedstriid op De Feanhoop werom.