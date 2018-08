Fjouwer dagen lang is it terrein oan it Grytmansrak op De Feanhoop it plak om kompleet los te gean. It festival wurdt dit jier foar de 67e kear organisearre. Kaarten foar de snein wiene al rap útferkocht. Besikers kinne dûnsje op ûnder oare Mooi Wark, Jaques Herb, Lytse Hille en De Doelleazen. Op de camping stiet in bûnte sammeling karavans en giet it feest op 'e boatsjes oan de wâl de hiele dei troch.