Ljouwerter toanielgroep begjint wer mei repetysjes foar 'De Oare'

'Buiten de Boot' hat no besletten om de foarstelling dochs troch te setten, mar hat wol ferlet fan help en frijwilligers foar it bouwen fan in nij dekôr. Ek is 'Buiten de Boot' noch op syk nei in gaadlike lokaasje foar it spyljen fan 'community-foarstelling' 'De oare'. Ek al binne der noch wat praktyske problemen, de foarstelling dy komt der, seit produksjelieder Detsje Ykema. Minsken dy't 'Buiten de Boot' helpe wolle of in gaadlike lokaasje wite kinne kontakt opnimme mei it selskip opnimme fia Facebook of emailadres buitendeboot@outlook.com.