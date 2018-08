Sterke winners by jeugd FK fierljeppen yn Drylts

By de jonges oant 'e mei 12 jier ljepte Thijn Postma út Tytsjerk it fierst: 10.84 meter (PR). Twadde waard dêr Erwin Lefferts út Bûtenpost (10.72 meter, ek PR) en it brûns gie nei Mads Tolsma út Berltsum yn in PR fan 10.49 meter.

Famkes

Maureen Westerhof út Snits wûn yn in nij persoanlik en in skânsrekôr fan 10.62 meter de Fryske titel by de famkes oant 'e mei 12 jier. Har stedsgenoat Hanneke Westert waard twadde mei 9.33 meter en tredde waard Jeltske Terpstra út Tsjom mei 8.87 meter (PR).

By de jongste ljeppers oant en mei 10 jier pakte Sietse Lefferts út Bûtenpost syn earste Fryske titel. Hy ljepte mar leafst trije persoanlike rekôrs, en wûn úteinlik mei 10.06 meter. It sulver gie nei Riemer Zylstra fan Easthim mei 9.92 meter (PR) en Auke Tymen de Boer út Bûtenpost pakte knap de tredde priis mei 8.90 meter, in dik nij PR.

Ek de famkes oant 'e mei 10 jier ferbetteren harren PR's. It goud gie nei Berber Haanstra út It Heidenskip (8.57 meter), foar Sanne Bouwstra fan Reduzum (7.41 meter) en tredde waard Lise Haanstra fan It Heidenskip (6.26 meter).