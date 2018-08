"Shuffleboard is in sport dêr't we mei trochgean wolle"

Shuffleboard is ien fan de tsientallen bysûndere sporten dy't dizze dagen yn Fryslân te besjen binne yn it ramt fan European Sports for All Games. It is in soarte fan krusing tusken curling en sjoelen en wurdt spile op in matte dy't maklik lein en opburgen wurde kin. De sport is ek tige geskikt foar senioaren.

Op dit stuit dogge foaral de Dútse shuffleboarders harren uterste bêst om Friezen oan it shuffleboarden te krijen en dat slagget wol aardich. "Shuffleboard is seker ien fan de sporten dêr't wy mei trochgean wolle", seit Marije Plantenga fan Sport Friesland.

Fersoargingshûzen

De organisaasje hat trije shuffleboardsets kocht, mei alles der op en der oan, om rûnom yn Fryslân clinics te jaan. Under oare yn fersoargingshûzen. "Wy hawwe al trije kear by Leppehiem west yn Akkrum en dêr fûnen se it hiel moai", seit Plantenga.

Sport Friesland hat mei-inoar al sa'n 50 shuffleboard-cllinics fersoarge. Wa't it spultsje besykje wol kin in shuffleboard hiere by de organisaasje en fuortendaliks los. "It is in hiel aardich spultsje. Je kinne inoar ek pleagje, troch it houtsje fan de tsjinstanner wer fuort te stjitten."