Friezinnen roeie Nederlân nei brûns op EK yn Glasgow

De Nederlânske boat wie yn it foar al wis fan in medaille, omdat der sneon mar trije boaten oan de finale meidienen. De Nederlanners leine fanôf de start op it twadde plak en striden mei Roemenië om de kopposysje. De Nederlânske ploech wist it twadde plak net te behâlden. Uteinlik gie Grut-Brittanje se foarby. Roemenië waard Europeesk Kampioen.