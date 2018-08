Foar de tredde dei op rige wurde der snein tûzenen minsken ferwachte by de Tall Ships Races yn Harns. De gemeente warskôget foar it waarme waar. Minsken moatte har goed ynsmarre, genôch wetter drinke, en sa út en troch it skaad opsykje. Omrop Fryslân docht al it hiele wykein ferslach fan it evenemint.