Omrop TIP: Buro de Vries siket it 'eigene' fan De Gaastmar

Ynklemd tusken De Fluezen, de Grutte Gaastmar, It Ringwiel en de Idzegeaster Poel soene je De Gaastmar sjen kinne as in noflik alternatyf foar wettersportdoarpen as Heech en Wâldsein. It wetter en de fiskerij spilen altyd in wichtige rol yn it rike ferline fan it doarp. Benammen troch de ielfiskerij is it doarp groeid en ferneamd wurden. Mar hoe bot de omstannichheden ek feroare binne, dy bining mei it wetter en de fiskerij bestiet noch altyd! Fisker Andries van Netten fertelt ús der mear oer.

Foar ferhalen oer de skûtsjes en de silerij sykje we Ton Brundel op syn skûtsje de Lytse Lies op, want beide ha De Gaastmar as thúshaven.