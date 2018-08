Thewis Hobma wint fierljeppen yn Grypstjerk

Thewis Hobma fan Harns hat sneontejûn it fierljeppen yn Grypstjerk wûn. Mei in ôfstân fan 19.25 meter ljepte er krekt fierder as Sytse Bokma fan Hylpen (19.22 meter). Nard Brandsma fan Warkum einige as tredde mei in ôfstân fan 19.02 meter.