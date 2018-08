Keatssters Makkum winne Ald-Meiers Partij yn Hitsum

De Ald-Meiers Partij is in wedstriid foar famkes fan 14 oant en mei 16 jier. Dizze wedstriid is ien fan de wedstriden dy't jildt foar de bysûndere priis 'De 4 Wimpels'. Dy priis kin wûn wurde as in keatster fjouwer belangrike wedstriden wint. Dat binne de Ald-Meiers Partij, de Jong Famme Partij, it NK foar froulju en de frouljus-PC.