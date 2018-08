Starum krijt in tydlik restaurant De Potvis

Woansdei waard it ôfbrânde gebou sloopt. Dêrnei is gelyk begûn mei it opbouwen fan de needfoarsjenning. Freedtejûn is der in strântinte delset op it plak dêr't earst it gebou stie. De provisoaryske keuken is opboud yn in seekontener, lykas de kuolling.

Ferskate boubedriuwen út de omjouwing helpe mei om alles oan te sluten en eigeners Sander en Barber de Vries binne alle dagen yn tou om ark byinoar te sammeljen. Bygelyks bestek, servys en teedoeken kinne se liene fan hoarekasaken yn de omjouwing. Sa wolle de twa dochs noch it bêste meitsje fan de boufak.