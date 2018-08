Brûnzen medalje foar Nederlânske turnsters op EK

De Nederlânske turnsters hawwe ferrassend brûns helle op it EK yn Glasgow. De ploech fan de Fryske bûnscoach Gerben Wiersma seach dat de turnsters foar it earst de finale hellen sûnt 2010. Sanne Wevers, Céline van Gerner en Vera van Pol turnje allegear op It Hearrenfean en spilen in belangrike rol by dit goeie resultaat.

Yn de kwalifikaasje waarden se as team noch fiifde, no efter kampioen Ruslân en nûmer twa Frankryk. It beste resultaat helle Nederlân yn 2002, doe't de ploech twadde waard.