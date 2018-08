Skûtsje Ljouwert wint earste wedstriid SKS by Grou

It Skûtsje Ljouwert fan skipper Willem Zwaga hat sneontemiddei de earste wedstriid om it SKS-kampioenskip by Grou wûn. It Ljouwerter skûtsje hold skipper Gerhard Pietersma (Earnewâld) en Johannes Meeter (Huzum) op ôfstân. De skûtsjes fan It Hearrenfean, Grou en Akkrum einigen as fjirde, fiifde en sechde.