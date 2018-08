Friezen oan de lieding by WK Frysk damjen

"Frysk damjen is in moaie sport", seit de Oekraïner. "Mar je hawwe safolle iepeningen en safolle farianten, dat je hiel goed neitinke moatte." It grutste ferskil tusken Frysk en ynternasjonaal damjen is dat je by Frysk damjen net allinnich diagonaal, mar ek horizontaal en fertikaal slaan meie. "Ik moat neffens my noch wat mear studearje", suchtet Ivanchuk. "Mar ik fyn it in moai toernoai op in moaie lokaasje."

Ljouwerter stedhûs

De partijen wurde ôfwurde yn de Oranjeseal yn it Ljouwerter stedhûs. Nei trije spylrondes geane de Fryske dammers Jelle Wiersma, Foeke Tiemensma en Folke Groenveld oan de lieding. Ivanchuk moat it yn it tuskenklassemint dwaan mei in tolfde plak. De earste ronde fan it toernoai duorret oant en mei tiisdei. De bêste fjouwer dielnimmers begjinne woansdei oan de finaleronde. It toernoai is online te folgjen op in aparte website. Neffens Liuwe Westra fan de organisaasje meitsje in pear tûzen minsken alle dagen fan dy mooglikheid gebrûk.