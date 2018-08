Sportklup Cambuur moat besunigje op spilers en technyske stêf

SC Cambuur makket him klear foar it nije seizoen, mar de seleksje is noch net hielendal foar elkoar. Troch de degradaasje fan Cambuur út de earedifyzje yn 2016 en de degradaasje it ôfrûne seizoen fan ploegen lykas FC Twente, Sparta en NEC krije de Ljouwerters hieltyd minder jild, bygelyks út de telefyzjerjochten.