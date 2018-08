LIVE: Alle 14 skûtsjes stride om de earste oerwinning by Grou

De wedstriidorganisaasje hat by Grou mear mooglikheden as oare jierren, trochdat der in nij stik wetter útgroeven is. It Suderburds Wiid is twa moannen lyn offisjeel iepene, en de kommisje fan Grou hat it opnaam yn de rûte. De start en de finish binne op de Pikmar, en op de Wide Ie leit in lyts krúsrak. Op it Wiid farre de skippen in healwyns rak.

Foarsitter Jan Feike Hoekstra fan de kommisje yn Grou hat earder sein dat it nije wetter yn de wedstriidbaan opnaam wude sil, mar net as krúsrak. Dêr soe it net djip genôch foar wêze. By in oefenwedstriid yn july sloech it skûtsje fan Earnewâld dêr noch om. Dat bart samar, as it swurd oan de grûn rekket. Foaral oan de wyn is dat in risiko.