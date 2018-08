Bouhoeke hat net in soad lêst fan de drûchte, mar ierdappelboeren wol

De weetrisping is sa goed as normaal, mei hegere prizen, sizze se, en de biten steane der op de measte plakken ek knap foar. Dat jildt ek foar de sipels, foaral as se bereind binne. By de konsumpsje-ierappels komt der wol minder fan it fjild as fantefoaren tocht waard. Hoefolle minder, dat is noch net dúdlik. Dat hinget ôf fan de waarsomstannichheden yn de kommende wiken.

Ferline jier wie der sprake fan in hege opbringst mei hiel lege prizen. No al is te sjen dat de prizen oprinne.