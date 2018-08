Omrop Fryslân oerstjalpe mei betterskipswinsken foar Piet

Yntusken knapt Piet aardich op, mar hy moat noch wol even yn it sikehûs bliuwe. It is noch net krekt dúdlik wat de oarsaak is fan de ferstopping. Op de telefyzje wurdt syn wurk foarearst oernommen troch syn dochter Martsje. Op de radio is Jan Jonkman syn ferfanger.

Freed sei Piet yn in ferklearring dat er oerweldige wurdt troch de belangstelling. "Ik wol eltsenien tank sizze foar de belangstelling en foar de betterskipswinken."