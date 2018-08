Wetterskip wol drûchteskuorren yn wetterkearing net werstelle

Yn hiel Fryslân is skea konstatearre by sa'n 16 kilometer oan wetterkearingen. As se te drûch wurde, komme der skuorren yn. In heal persint fan de Fryske diken is neffens it wetterskip ekstra kwetsber. Dat binne foaral de diken yn it Lege Midden en yn de Feangreidegebieten. Dy diken wurde yn de gaten holden. Ynspekteurs fan it wetterskip ha de ôfrûne wiken ekstra kontrôles útfierd fanwege de waarsomstannichheden.

Troch de drûchte is yn 2003 in dyk trochbrutsen by Wilnis, yn Utrecht. Dêrnei binne der strange protokollen kaam foar it ûnderhâld fan de diken. Dêr wurdt no net oan foldien. Dêrom krijt de proef yn de Van Ommenpolder by Heech ek lanlike oandacht.