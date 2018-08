Fûle brân by ôffalrecyclingsbedriuw Snits

Yn de nacht fan freed op sneon wie der in fûle brân by in ôffalrecyclingsbedriuw yn Snits. Der is in protte reek frijkaam. Om healwei tolven hinne waard de brânwacht alarmearre. Der stie in ôffalbulte yn de brân, op in terrein oan de Touwslagerstrjitte. It fjoer wie fan fierren te sjen.