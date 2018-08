Boat fan it jier fart net mei yn floatskou Snitswike

Mei de start fan de Snitswike is ek de boat fan it jier ekstra yn it sintsje set. It wie al in skoftke bekend dat dy boat fan it jier de MS Albatros is, better bekend as it pontsje nei it starteilân, mar de boat koe sels freedtejûn net by it feestje wêze. It is gebrûklik dat de boat fan it jier by de floatskou foarop fart, mar it pontsje is noch hieltyd drok oan it wurk minsken oer te setten.